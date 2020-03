Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht in Weil am Rhein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Weil am Rhein

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Kreuzung Schutzackerstraße/Pfädlistraße/Nonnenholzstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Es entstand hoher Sachschaden. Ein Mercedes Vito mit schweizerischer Zulassung kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Leitplankenelemente auf der Brücke über die B 317 (Zollfreie Straße). Das stark beschädigte Fahrzeug konnte im Bereich des "Hadid-Baus" in der Nonnenholzstraße aufgefunden werden. Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

Stand: 08.03.10.50 Uhr

