POL-FR: Lörrach, Teichstraße: körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt

Nach Anzeigeerstattung wegen Körperverletzung sucht das Polizeirevier Lörrach nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr erschien eine verletzte Person auf dem Revier und teilte mit, kurz zuvor von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Geschädigte machte geltend, durch den Schlag einen Zahn verloren zu haben. Der Vorfall habe sich vor einer Diskothek in der Teichstraße in Lörrach ereignet und sei von umstehenden Besuchern beobachtet worden. Personen, die also Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621-176-0 zu melden.

