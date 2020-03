Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach, Blasiring: Fensterscheibe eingeworfen

Freiburg (ots)

LKR LÖ

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Fensterscheibe einer Firma im Blasiring in Lörrach. Vermutlich mittels Wurfs einer Bierflasche gegen die Verglasung wurde die äußere der beiden Scheiben zum Splittern gebracht, die innere hielt stand. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621-176-0 zu melden.

Stand: 10:30 Uhr

FLZ/as (rl)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell