Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an hochwertigen Fahrzeug

Speyer (ots)

10.04.2020, 22:00 Uhr - 11.04.2020, 0:59 Uhr

Der 35jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug (Porsche 911) in der Bernatzstraße in Speyer vor einem Mehrparteienhaus. In der Nacht wurde die komplette Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt, der Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt.

Aufgrund des Abstellortes könnte es möglicherweise Zeugen für die Tat geben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



