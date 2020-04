Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft (09/1043)

Speyer (ots)

Im Zeitraum 11.04.2020 01:15 - 01:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Speyer zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft, bei dem erhebliche Einbruchsspuren festgestellt werden konnten. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass sich die Täter eine längere Zeit am Einkaufsmarkt aufgehalten haben.

Zeugen werden aufgefordert Beobachtungen telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der PI Speyer zu melden.

