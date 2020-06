Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Berge - Auto übersehen

Anröchte (ots)

Ein anderes Auto übersehen hat am Samstagmorgen, gegen 10:10 Uhr, eine 80-jährige Autofahrerin. Sie war der Straße Im Grund unterwegs und wollte geradeaus in die Berger Landstraße fahren. Dabei übersah sie das auf der Erwitter Straße fahrende Fahrzeug einer 21-jährigen Frau. Trotz Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, die 80-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 3500 Euro. (wo)

