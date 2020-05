Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bankangestellter bewahrt Rentnerin vor Betrug

Nienburg (ots)

UCHTE (jah) - Ein aufmerksamer Bankangestellter eines Uchter Kreditinstitutes hat eine 78-jährige Frau aus Uchte vor größerem finanziellem Schaden bewahrt. Die Frau wurde am 11.05.2020 gegen 13 Uhr von einem unbekannten Täter angerufen. Er suggerierte ihr zunächst, dass er Polizist sei und in der Nähe bei einer Diebesbande ein Zettel mit dem Namen der Angerufenen aufgefunden worden sei. Anschließend erklärte er, dass die "Polizei" befürchten würde, dass auch die Frau Opfer von Straftaten werden könne. Deswegen solle sie zur Bank gehen und ihr Erspartes abheben, um dies der "Polizei in sichere Hände zu geben". Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, verwickelte er die Frau in ein längeres Gespräch und nahm auch im Folgenden Einfluss auf sie, indem er sie bat, ihre Handynummer auszuhändigen. Dadurch könne man sie "weiter begleiten". Tatsächlich ging die Rentnerin mit dem Handy zur Bank, um dort einen mittleren fünfstelligen Betrag abzuheben. Allerdings wurde der Bankangestellte misstrauisch, da die Kundin keine nachvollziehbaren Angaben zu dem gewünschten hohen Geldbetrag machen konnte und vertröstete sie auf den Folgetag. Insofern versuchte die Dame das Geld bei einer anderen Bank zu bekommen, die jedoch bereits geschlossen hatte. Folglich musste sie ohne Barschaft nach Hause gehen. Dort angekommen, wurde auch sie stutzig und informierte über das Festnetz die Polizei. Als diese später am Wohnort eintraf, hatte der Täter das Telefonat am Mobiltelefon beendet. Zusammenfassend sind der Polizei im Laufe dieser Woche über 20 Anrufe im Raum Steyerberg und Uchte bekannt geworden, bei denen Täter die hinlänglich bekannte Masche versucht haben. Erfreulicherweise endeten alle anderen Betrugsversuche durch das konsequente Handeln der Angerufenen, indem sie entsprechende Anrufe beendeten. Der hier geschilderte Fall blieb nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in den letzten Tagen der einzige, bei dem die Täter "sehr nah" an das Geld des Opfers herangekommen waren. Grundsätzlich wird die Polizei Sie niemals am Telefon auffordern, größere Bargeldbeträge, Schmuck oder andere Wertgegenstände als Sicherheit an uns zu übergeben!

