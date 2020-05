Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drohne stürzt über Naturschutzgebiet ab

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rinteln OT Hohenrode (ots)

Rinteln OT Hohenrode (swe). Am Sonntag, 10.05., findet ein Hinweisgeber im Naturschutzgebiet am Dobbelsteinerweg in Hohenrode eine Starrflügler Drohne der Marke "Parrot Disco". Diese ist von ihrem Nutzer offensichtlich über dem Naturschutzgebiet geflogen worden und geriet außer Kontrolle, so dass sie abstürzte. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Luftverkehrsgesetz und dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz, da über Naturschutzgebieten nicht mit Drohnen geflogen werden darf, wenn dadurch "...das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile gefährdet oder gestört werden können. Dies gilt auch für Handlungen außerhalb des Naturschutzgebietes, die in das Gebiet hineinwirken können!" (§ 24 NNatG). Zudem brütet im dortigen Gebiet ein Seeadlerpärchen. Ermittlungen ergaben einen 56-jährigen Mann aus Hess. Oldendorf, der seine Drohne bereits als "abgestürzt" gesucht hatte. Eine Auswertung der Speicherkarte ergab, dass die Drohne über Rumbeck und Hohenrode gestartet wurde und dann in Richtung Taubenberg flog. Dort ist nicht nur der Seeadler zu finden, sondern auch Uhus brüten dort. Die Drohne unterlag zusätzlich auch noch einer Kennzeichnungspflicht, gegen die der Nutzer verstoßen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell