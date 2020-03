POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Unglücksfall In den Morgenstunden des Freitags, dem 06.03.2020, fand im Meerwasserhallenbad in Hooksiel das Schulschwimmen der Grundschule Tettens statt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich während des Unterrichtes ein Schwimmunfall, bei welchem ein 10-jähriges Kind zu Schaden gekommen ist und reanimiert werden musste. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Oldenburg verlegt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Gesundheitszustand ist als sehr kritisch anzusehen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erfolgen, da die Polizei erst in den Abendstunden Kenntnis von dem Vorfall bekommen hat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

