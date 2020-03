Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Der KlarSicht-Mitmach Parcours - nicht vernebeln lassen (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Der KlarSicht-Mitmach Parcours ist ein interaktives Programm, welches zur Prävention von Tabak- und Alkoholkonsum von der Bundezentrale für gesundheitliche Aufklärung für Jugendliche ins Leben gerufen wurde. Seit 2018 wird der Parcours auch in Wilhelmshaven an einigen weiterführenden Schulen angeboten. Diesmal fand der Parcours vom 4. - 6. März 2020 für die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs an der Integrierte Gesamtschule (IGS) Wilhelmshaven statt. Gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der kommunalen Prävention in Wilhelmshaven e.V (VKP), der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der Stadt Wilhelmshaven durchliefen die Achtklässlerinnen und Achtklässler der IGS jeweils in Kleingruppen die fünf verschiedenen Stationen des Parcours. Die Inhalte des Parcours sind umfangreich: In Rollenspielen, Diskussionsrunden und Quizfragen wird den Jugendlichen die Bedeutung, Wirkung und der Umgang mit u.a. legalen Suchtmitteln wie Alkohol und Tabak bewusst gemacht. So erfahren die Schülerinnen und Schüler z.B. an der Station "Tabak - nichts vernebeln" anhand der sogenannten "Giftkarten" wie viele verschiedene Giftstoffe in einer einzigen Zigarette enthalten sind. An der Station "Alkohol - alles im blauen Bereich" sollen die Jugendlichen dann u.a. mit Hilfe von Sekt- und Biergläsern schätzen, wie viel Gramm Alkohol wohl in den einzelnen Getränken steckt. Auch hier kommt es immer wieder zu Überraschungen und deutlichen Fehleinschätzungen. So staunen die Jugendlichen meist nicht schlecht, wenn es nachher in die Auflösung geht. Gleichzeitig unterstützen die einzelnen Stationen besonders die Haltung des Nicht-Konsums, wobei auch ein bereits eingetroffenes Konsumverhalten bei den Teilnehmenden reflektiert wird. Ein essenzieller Bestandteil des Parcours sind die verschiedenen Arbeitsmaterialien des sogenannten KlarSicht-Koffers, der vom VKP speziell zur Durchführung des Programms angeschafft wurde. Neben Zigarettenattrappen, Infocharts und den erwähnten Gläsern zur Schätzung des Alkoholgehalts, beinhaltet der Koffer auch spezielle "Rauschbrillen". Hier erleben die Jugendlichen hautnah, welche teilweise erheblichen Wahrnehmungsstörungen z.B. durch Alkoholkonsum ausgelöst werden können. Die Beteiligten verfolgten gemeinsam das Ziel, die rund 170 Schülerinnen und Schüler der IGS für das Genuss- und Konsumverhalten von legalen und illegalen Suchtmitteln zu sensibilisieren. So sollen die Jugendlichen im allerbesten Fall gar nicht erst zur Zigarette oder zu Alkohol greifen.

