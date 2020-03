Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Garage - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwoch, 04.03.2020, 14:30 Uhr und Donnerstag, 05.03.2020, gegen 13:00 Uhr, ein Fenster im rückwärtigen Bereich einer Garage in der Straße Kückland im Wangerland ein. Sie verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt und entwendeten u.a. Motorsägen der Marke STIHL, Akkuschrauber der Marke MAKITA und weitere Werkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Informationen auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu dem Einbruchssachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell