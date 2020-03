Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw kommt unerklärlich abhanden - Polizei Varel sucht Zeugen

Varel (ots)

Bereits am Mittwoch, 04.03.2020, zeigt eine Anwohnerin der Kleine Straße in Varel den Diebstahl ihres Pkw an. Das Fahrzeug sei letztmalig am 22.02.2020 auf dem Hof des Wohnhauses gesehen worden. Aufgrund einer anschließenden Erkrankung ist das Fehlen des Fahrzeuges erst am 04.03.2020 bemerkt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge wird bekannt, dass das Fahrzeug bereits seit Dezember 2019 zur Entstempelung ausgeschrieben war. Doch auch ordnungsbehördliche Tätigkeiten waren nicht Grund für das Verschwinden des Pkw.

Am Donnerstagnachmittag wird ein Fahrzeug durch aufmerksame Passanten im Bereich Jade in der Ölstraße auf einem Feldweg entdeckt. Der Auffindesituation nach zu urteilen ist das Fahrzeug dort festgefahren gewesen und ließ sich nicht mehr bewegen. Es handelte sich um den tags zuvor als gestohlen gemeldeten Pkw.

Wie der Pkw dort hingekommen ist, bleibt im Rahmen der andauernden Ermittlungen zu klären. Da der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen ist, sind die Kennzeichen entstempelt worden. Zeugen, denen der Pkw im o.g. Zeitraum aufgefallen sein sollte, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

