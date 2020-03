Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Wilhelmshaven - 41-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs - Wegen eines offenen Haftbefehls folgte die Zuführung in die JVA Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven kontrollierten am Mittwoch, den 04.03.2020, gegen 17:32 Uhr einen Pkw in der Schillerstraße. Am Steuer sitzend trafen die Beamten auf einen 41-jährigen Wilhelmshavener, der unter Drogenbeeinflussung stand. Neben der Entnahme einer Blutprobe folgte weiterhin die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Da die Beamten weiterhin feststellten, dass gegen den Wilhelmshavener ein offener Haftbefehl bestand, wurde der 41-Jährige der hiesigen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

