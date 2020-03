Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen - Pkw-Fahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen - Polizei Wilhelmshaven leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, den 04.03.2020, gegen 21:38 Uhr, befuhren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven mit einem Zivilfahrzeug die Börsenstraße in östliche Richtung, als sie an der Kreuzung Ecke Schillerstraße auf einen Pkw aufmerksam werden, der mit zwei Personen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz besetzt ist. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, entschieden sich in der Mellumstraße zu einer Verkehrskontrolle und signalisierten dem Fahrzeugführer dies über das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens. Der Pkw folgte den Anhaltezeichen nicht, beschleunigte in Höhe der Mellumstraße Ecke Metzer Weg und bog über die Mitscherlichstraße in die Börsenstraße ein. In Höhe des dortigen Verbrauchermarktes verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn über den dortigen Gehweg und zurück auf die Straße. Hierbei kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem auf dem Gehweg geparkten Pkw. Nach einer kurzen Weiterfahrt stoppte das Fahrzeug eigenständig auf einen dortigen Parkstreifen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug sitzend zwei männliche Personen im Alter von 29 und 23 Jahren aus Wilhelmshaven fest, die scheinbar einen Fahrerwechsel vorgenommen hatten. Der 29-Jährige, der zuvor als Fahrer wahrgenommen wurde, saß auf der Rückbank. Der 23-Jährige, der zuvor auf dem Beifahrersitz sitzend gesehen wurde, saß nun auf dem Fahrersitz. Eine Überprüfung ergab, dass der 29-Jährige Wilhelmshavener seit 2011 nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten gegen beide Personen Ermittlungsverfahren ein. Da der 23-Jährige über Knieschmerzen klagte, wurde dieser mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell