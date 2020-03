Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Wilhelmshaven am Pumpwerk - Polizei sucht den Meldenden, der die Straftat anzeigte

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2020, ereignete sich gegen 17.25 Uhr am Pumpwerk eine Sachbeschädigung am dortigen Pavillon.

Der Zeuge hatte zuvor der Polizei gemeldet, dass er mehrere Jugendliche beobachtet habe, die die Beschädigung verursacht hätten, bei der ein Holzelement abgebrochen sei.

Bei Eintreffen der Polizei konnten neun Personen im Alter von 13-17 Jahren angetroffen und die Personalien festgestellt werden.

Der Zeuge war nicht mehr vor Ort, so dass die Polizei diesen bittet sich unter der Rufnummer 04421 942 0 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

