Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Aufbrecher flüchtet

Halver (ots)

Geschädigter überrascht Pkw Aufbrecher Am Freitagabend, gegen 21:35 Uhr, wurde ein Geschädigter von seinem Wohnzimmer aus auf Licht in seinem Carport aufmerksam. Als er Nachschau hielt, konnte er eine männliche Person im Ford Fiesta seiner Frau sitzend feststellen. Bei Erkennen des Geschädigten flüchtete der Pkw Aufbrecher vom Breslauer Weg in unbekannte Richtung. Der Dieb machte augenscheinlich keine Beute. Personenbeschreibung:

- männlich - Mitte 20 Jahre alt - ca. 175 - 180 cm - schlanke sportliche Figur - kurze blonde Haare - trug eine Art Fliegerjacke in mausgrau - sprach aktenzfreies Deutsch

Sachdienliche Hinweise zu dem Pkw Aufbrecher nimmt die Polizei in Halver entgegen.

