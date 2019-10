Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt

Hemer (ots)

Einbruchsdiebstahl scheitert In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus In den Weisen einzubrechen. Die Täter beschädigten hierbei sowohl ein Fenster als auch die Eingangstür. Sie gelangten jedoch nicht ins Haus. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Saniautmat an der Hönnetalstraße geknackt Unbekannte Täter knackten in der Nacht zum Freitag am Wohnmobilstellplatz an der Hönnetalstraße den dortigen Saniautomaten und nahmen das Bargeld daraus mit. Es entstand Sachschaden.

Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 03:06 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Hauptstraße ein. Die unbekannten Täter griffen in die Auslage und entwendeten eine unbestimmte Menge an Silberschmuck. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Friedrich-Grohe Straße. Täterbeschreibung: beide männlich, ein Täter ca. 180 cm groß, eine Person trug eine weiße Tasche bei sich. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell