Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Wilhelmshaven - Beide Fahrzeugführer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Vormittag gegen 09:28 Uhr erlitten eine 51-jährige Wilhelmshavenerin und ein 63-Jähriger Wilhelmshavener, die mit ihren Fahrzeugen jeweils die Gökerstraße hintereinander befuhren, leichte Verletzungen.

Der 63-Jähiger befuhr mit seinem Fahrzeug die Grenzstraße und musste an dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Ecke Paul-Hug-Straße anhalten. Die nachfolgende 51-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den haltenden Pkw auf. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Beide wurden abgeschleppt.

