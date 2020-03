Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneuter Ermittlungserfolg für die Polizei Wilhelmshaven (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.03.2020 wurden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, die aus unterschiedlichen Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität (Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln) resultieren.

So konnte in der Wohnung eines 54-Jährigen eine kleine Indoor-Plantage festgestellt werden, die zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen diente. Die Pflanzen und entsprechendes Equipment wurden beschlagnahmt. In der Wohnung eines 33-Jährigen konnten eine nicht geringe Menge an Marihuana, eine kleine Menge an Amphetaminen sowie Verpackungsmaterialien und mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt werden.

Haftgründe ergaben sich aus den Durchsuchungen nicht. Sämtliche Tatverdächtige blieben auf freiem Fuß. Die Ermittlungen in dieser Sache werden fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell