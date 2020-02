Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mutterstadt (ots)

Auf der L524 ereignete sich am frühen Morgen gegen 07:05 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei denen die beiden Fahrer jeweils leicht verletzt worden sind. Ein 25-jähriger Mann fuhr von der A65 ab und bog an der Einmündung zur L524 nach links in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Fahrzeugs und es kam zur Kollision. Beide Fahrer klagten im Anschluss über Schmerzen im Nacken. Der Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe hat die Polizei die zuständige Straßenmeisterei verständigt. Die Unfallstelle musste bis 09:15 Uhr abgesperrt werden.

