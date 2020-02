Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit leichtverletzter Person

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 10.02.20, kam es auf der L532 an der Einmündung zur K14 / Mannheimer Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW, in dessen Folge eine 22-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Frau befuhr die Landstraße von Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Waldsee. Im Einmündungsbereich zur Mannheimer Straße wollte ein 76-jähriger PKW Fahrer, der aus Richtung Schifferstadt kam, mit seinem PKW nach rechts auf die L532 in Fahrtrichtung Waldsee abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der von links kommenden Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau stark beschädigt und musste im Nachgang abgeschleppt werden. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die L532 war in Fahrtrichtung Waldsee für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 1 Stunde lang gesperrt.

