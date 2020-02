Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Montagnachmittag, den 10.02.20, gegen 16:10 Uhr kommt es an der Lichtzeichenanlagen-Kreuzung Wormser Straße/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Lambsheim befährt mit seinem roten VW Transporter die Wormser Straße bei grünem Lichtzeichen in Richtung Berliner Straße. Ein schwarzer Mercedes-Benz, geführt durch einen 83-jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim, befährt derweil die Wormser Straße in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim, missachtet nach aktuellem Ermittlungsstand das Rotlicht und kollidiert mit dem Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 3300,-EUR. Nachdem der Fahrer des Transporters die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme kontaktieren möchte, verlässt der Mercedes-Fahrer, ohne den Austausch der für die Schadensregulierung notwendigen Daten, die Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des Mercedes kann ermittelt werden und gibt an, dass die Lichtzeichenanlage für ihn "gelb" angezeigt habe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

