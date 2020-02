Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bonn-Gronau - Unbekannte öffneten Geldautomat gewaltsam - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 31.01.2020, gegen 18:30 Uhr, und dem 01.02.2020, gegen 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftshaus auf der Friedrich-Ebert-Allee in Bonn-Gronau ein: Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters zunächst in die Räume einer Arztpraxis. Durch das gewaltsame Öffnen einer weiteren Türe verschafften sich die Einbrecher dann Zugang in den Vorraumbereich des Gebäudes. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stemmten sie im weiteren Verlauf ein Loch in eine Wand und gelangten so in einen Betriebsraum - von diesem Raum aus brachen sie schließlich die Rückseite eines Geldautomaten auf und entnahmen die Schubfächer. Die Täter verließen das Objekt schließlich unerkannt. Über den Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum zwischen dem 31.01. und dem 01.02.2020 verdächtige Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

