POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in leerstehendes Gebäude ein und stehlen Kupferrohre - hoher Schaden - Zeugen gesucht

Hemsbach (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Freitag bis Montag an dem leerstehenden Anwesen "Luisenhof" in der Landstraße ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Sie demontierten mehrere Kupferrohre, darunter Dachrinnen und Abwasserrohre, sowie die Lampendeckel der Außenbeleuchtung und machten sich damit aus dem Staub. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemsbach unter Tel.: 06201/71207 oder dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

