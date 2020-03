Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Wirkung von berauschenden Mitteln - 22-Jähriger mit E-Scooter kontrolliert

Jever (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde am Donnerstag, 05.03.2020, gegen 21:00 Uhr, durch eine Streifenbesatzung in der Straße von-Thünen-Ufer in Jever kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Test auf Drogen ergab, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

