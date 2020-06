Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsschilder überfahren

Möhnesee (ots)

Zwei Schilder und einen Mülleimer an der Linkstraße überfahren hat am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, eine 30-jährige Frau. Am heutigen Dienstag waren einem Mitarbeiter der Gemeinde Möhnesee die herausgerissenen Schilder und der Mülleimer aufgefallen. Im Gebüsch fanden sich Teile des Fahrzeugs, so dass die Verursacherin schnell gefunden werden konnte. Gemeldet hatte sie den Unfall bei der Polizei nicht, das wollte sie "später" machen, da "nur Verkehrszeichen beschädigt" wurden. Die Frau kam unverletzt davon, der Schaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. (wo)

