POL-UL: (BC) Biberach - Fußgängerin schwer verletzt

Am Samstagabend wird in Biberach eine 83-Jährige nach einem Verkehrsunfall in die Klinik eingeliefert

Ulm (ots)

Am Samstagabend befuhr gegen 20.30 Uhr eine 63-Jährige mit ihrem Polo den Mühlweg in Biberach. Beim verbotswidrigen Einfahren vom Mühlweg in die Saarstraße übersah sie eine 83-Jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt dort mit ihrem Rollator unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß zwischen Polo und Rollator stürzte die Fußgängerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fußgängerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

