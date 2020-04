Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gestohlenen Pkw nach Unfall auf der Straße stehen gelassen - Zeugen gesucht.

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach 01:00 Uhr wurde der Polizei ein in der Tintenbachstraße mitten auf der Straße abgestellter Pkw mitgeteilt. An dem blauen Ford Fiesta waren die Lichter eingeschaltet. Er hatte an der Stoßstange vorne rechts einen frischen Unfallschaden und stand dort schon mehrere Stunden. Eine Unfallstelle konnte bisher nicht gefunden werden, vermutlich wurde ein Stein gestreift. Das Auto stammt von einem Grundstück ein paar Straßen entfernt. Der Eigentümer des Fahrzeuges hatte den Ford schon mehrere Wochen nicht mehr bewegt, allerdings vermisst er seit einiger Zeit den Zweitschlüssel. Sachdienliche Hinweise zu einem Unfall oder zu Personen die am Fahrzeug gesehen wurden nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161/632360 entgegen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0730944)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell