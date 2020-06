Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 13:50 Uhr, kam es an der Runtestraße zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Hamm war mit ihrem BMW auf der Runtestraße in Richtung Hammer Straße unterwegs. In Höhe eines Radwegs, am Budberger Pfad, querte plötzlich ein Radfahrer von rechts die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radler. Dieser stürzte, stand wieder auf und fuhr weiter ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Der Mann wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank mit blonden Haaren beschrieben. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 500,- EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell