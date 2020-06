Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Radfahrer leicht verletzt

Wickede (ots)

Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, einen 34-jährigen Radfahrer an der Kreuzung Kirchstraße und Wickeder Straße angefahren. Er hatte ordnungsgemäß aus der Kirchstraße kommend angehalten, fuhr dann aber an, als sich der vorfahrtberechtigte Radfahrer auf der Wickeder Straße direkt vor ihm befand. Der 34-Jährige wurde umgeworfen und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 700 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell