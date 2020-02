Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Baumann-Str. in Gütersloh wurden in der Nacht zum Samstag, 15. Februar 2020, drei Personen verletzt. Um 00.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Wilhelm-Baumann-Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Obergeschoß eines rückwärtigen Anbaus im Vollbrand. Zwei Bewohner der Wohnung hatten sich vor den Flammen auf das Dach des Hauses gerettet und wurden von dort mit der Feuerwehrdrehleiter evakuiert. Parallel zu der Rettungsmaßnahme begannen die Feuerwehrmänner unter Atemschutz die Brandbekämpfung. Die beiden geretteten Bewohner, 47 und 46 Jahre alt, wurden zunächst in einem RTW vor Ort behandelt und danach mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Vinzenz-Hospital nach Rheda-Wiedenbrück gebracht. Die 60 Jahre alte Eigentümerin des Hauses wurde ebenfalls leicht verletzt, sie stürzte bei der Flucht aus dem brennenden Haus und zog Verletzungen an Händen und Knien zu. Den anderen zwölf Bewohnern war es gelungen, das Haus unverletzt zu verlassen, sie wurden zunächst zur Gütersloher Polizeiwache gebracht. Weil das Haus durch die Brandeinwirkung und durch das eingesetzte Löschwasser nicht weiter bewohnt werden kann, wurden die betroffenen Bewohner durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes vorübergehend in einem Gütersloher Hotel untergebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest, Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr ist ein Teil des Gebäudes einsturzgefährdet, die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 500000 Euro geschätzt.

