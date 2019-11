Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei Unbekannte schlagen und kratzen 21-jährige Frau

Böblingen (ots)

Drei bislang unbekannte Frauen haben am Donnerstagnachmittag (14.11.2019) gegen 15:00 Uhr am Bahnhof Böblingen eine 21-Jährige gekratzt und geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten sich einige Wochen zuvor beleidigende Inhalte in einem sozialen Netzwerk zugeschickt haben. Eine der dreiköpfigen Frauengruppe erkannte wohl die Alleinreisende in einer S-Bahn der Linie S60 kurz vor der Ankunft am Böblinger Bahnhof wieder und machte sie offenbar für die Nachrichteninhalte verantwortlich. Mit dem Halt der S-Bahn in Böblingen schlugen die Unbekannten der jungen Frau mehrfach ins Gesicht und kratzten sie. Die mutmaßlichen Täterinnen konnte nach der Tat unerkannt in das Stadtgebiet fliehen. Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall eine Schwellung und Schürfwunde im Gesicht, weshalb alarmierte Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus verbrachten. Die mutmaßlichen Täterinnen werden als dunkelhäutige junge Frauen beschrieben. Eine Unbekannte soll mit einer grauen Jacke und einem schwarzen Kopftuch bekleidet gewesen sein. Auch die beiden anderen sollen laut der Beschreibung Kopftücher getragen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell