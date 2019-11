Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: Cannabisgeruch überführt verurteilten 26-Jährigen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend (12.11.2019) gegen 23:00 Uhr einen 26-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige befand sich zuvor mit seinem 25-jährigen Begleiter in der S-Bahnebene, als eine Streife starken Marihuanageruch wahrnahm. In der anschließend durchgeführten Personenkontrolle, stellte sich heraus, dass der bereits wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilte 26-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Sein 25-jähriger Begleiter gab auf Nachfrage an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. In seiner Bekleidung fanden die Beamten eine Kleinstmenge an Cannabis auf und stellten diese sicher. Da der 26-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, musste er eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 50 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt antreten. Sein 25-jähriger Begleiter verblieb zwar nach der Kontrolle auf freien Fuß, muss nun allerdings mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

