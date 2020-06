Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer feiert das Leben

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 01:50 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen zum Riga-Ring gerufen. Hier war ein offensichtlich betrunkener Mann unterwegs der immer wieder laut "Corona" rief und mit einer Schusswaffe hantierte. Die eintreffenden Polizisten konnten dem 27-jährigen Soester die Waffe abnehmen. Es handelte sich um eine geladene Schreckschusspistole. In der Hosentasche trug er außerdem ein Einhandmesser mit sich. Auf die Frage, was er vorhat, antwortete er. "Ich feiere das Leben und wollte ein bisschen unter der Brücke schießen gehen!" Gefeiert hatte er offensichtlich bei einem Atemalkoholwert von 2,3 Promille. Die Waffen wurden sichergestellt und der Mann verbrachte den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. (lü)

