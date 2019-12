Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mutwillig geparkte Autos beschädigt

Gescher (ots)

Die Außenspiegel an zwei geparkten Pkw abgetreten haben zwei unbekannte Täter am Donnerstag in Gescher. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall gegen 23.05 Uhr an der Elionore-Stein-Straße. Es liegt lediglich eine vage Täterbeschreibung vor: "Zwei dunkel gekleidete Männer" Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

