Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer greift Polizisten an

Soest (ots)

Am Freitag, um 05:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Vor Ort reagierte der 26-jährige Mann in der Wohnung äußerst aggressiv auf die Beamten. Er schlug und trat ständig nach ihnen. Daraufhin wurde er an Händen und Füßen gefesselt um ihn ins Polizeigewahrsam zu transportieren. Auch in der Zelle versuchte der Mann erneut die Beamten zu verletzten. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur unter Anwendung von Zwang den Mann untersuchen und ihm eine Blutprobe entnehmen. Der Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähikeit des alkoholisierten Mannes. Dieser bleibt bis zur völligen Ausnüchterung in der Polizeizelle. (lü)

