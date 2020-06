Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Die Kunst Ruhe zu bewahren

Soest (ots)

Am Sonntag, um 19:50 Uhr, riefen zeugen die Polizei zur Werkstraße. Hier beschädigten vier Jugendliche die Jalousien eines Firmengebäudes. Beim Eintreffen der Beamten versuchten zwei Jungen zu flüchten. Sie konnten jedoch schnell von den Polizisten gestellt werden. Ein 15-Jähriger trat den Beamten direkt aggressiv entgegen. Er wollte sich nicht ausweisen. Als die Polizisten ihm sagten, sie würden ihn durchsuchen ging er direkt auf einen Beamten los und schubste diesen zurück. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Im Polizeigewahrsam wurde der Junge nicht ruhiger. Er beleidigte die Anwesenden unter anderem mit: "Ihr Hurensöhne", "Ich ficke eure Mütter", "deine Mutter ist eine Hure", Ihr verfickten Bullen" und anderen Titulierungen. Selbst der hinzugezogene Arzt wurde bei einer Blutprobenentnahme als "Fotze" bezeichnet. Neben einem Alkoholvortestwert von 1,24 Promille hatte der Junge wahrscheinlich auch noch andere Drogen im Blut. Als er gegen 22:15 an seine Mutter übergeben wurde verabschiedete er sich von den Beamten mit den Worten: "Fotzenkinder" und ihr "Huren". Die anderen drei Jugendlichen (15 und 2x18 Jahre alt aus Soest) wurden nach der Personalienfeststellung an der Werkstraße wieder entlassen. Der Sachschaden an den vier beschädigten Jalousien wird auf etwa 4000,- Euro geschätzt. Der Bedarf an Beleidigungen wurden bei den Polizisten für die nächste Zeit komplett gedeckt. Die Kunst dabei ist - die Ruhe zu bewahren! (lü)

