POL-PDLD: Neustadt, A 65, Fahrtrichtung Süden, Höhe Anschlußstelle Neustadt-Nord Rauchende Bremse!

Edenkoben (ots)

In Höhe der Anschlußstelle Neustadt-Nord auf der A 65 kam es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Pannen-Lkw. Ein spanischer Trucker erlitt an seinem Auflieger einen Defekt der Bremse, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr Neustadt wurde die Bremsanlage gekühlt. Im Anschluss musste der Sattelauflieger abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die rechte Fahrspur in Höhe der Anschlußstelle gesperrt werden.

