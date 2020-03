Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau: Nach Vorfahrtsverletzung eine Leichtverletzte - 7000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam es nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Eine 47-Jähriger befuhr mit ihrem Pkw VW die Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Rheinauer Ring. An der Kreuzung Waldseestraße / Bruchsaler Straße missachtete die VW-Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden, die Waldseestraße entlangfahrenden, 58jährigen Benz-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der 58Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell