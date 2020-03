Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam in den Gegenverkehr gekommen - 8000,- Euro Sachschaden und 2 leicht Verletzte

Hirschberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 38jährige VW Fahrerin die Heddesheimer Straße, von Leutershausen kommend, in Richtung Heddesheim. Kurz nach dem Ortsausgang Leutershausen geriet die 38Jährige in Folge Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und streifte den entgegen kommenden BMW eines 33Jährigen. In der weiteren Folge wurde der VW der Unfallverursacherin abgewiesen und kam rechts an einer Leitplanke zum Stehen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb erlitten der 33jährige BMW Fahrer und seine 52jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Diese wurden in nahegelegen Krankenhäusern behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Die Leitplanke wurde nicht beschädigt.

