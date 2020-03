Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit 1,84 Promille unterwegs

Hockenheim (ots)

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel Beamten des Polizeireviers Hockenheim, in der Nacht zum Sonntag, um 00.05 Uhr, ein 68jähriger Radfahrer auf, der in Schlangenlinien die Heidelberger Straße in Hockenheim entlangfuhr. Im Verlauf der polizeilichen Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen Alkoholwert von 1,84 Promille zu Tage. Dem 68Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht sich nun einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr entgegen.

