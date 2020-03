Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Mannheim/ BAB 656 (ots)

Unter Alkoholeinfluss und völlig übermüdet befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer am Samstagmorgen gegen 11.40 Uhr die BAB 656 aus Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim. Am Autobahnkreuz Mannheim fuhr er auf die Parallelfahrbahn, um auf die BAB 6 in Richtung Heilbronn aufzufahren. Hier kam er wegen Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Aufpralldämpfern. Das Fahrzeug wurde anschließend nach links abgewiesen, prallte gegen die Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Opel-Fahrer sowie sein 32-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

