Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit vier Verletzten und zwei total beschädigten Fahr-zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kam es an der Kreuzung "Alte Mannheimer Stra-ße"/Magdeburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt und zwei Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 25.000.- Euro total beschädigt wurden. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer bog kurz nach 22 Uhr von der "Alten Mannheimer Straße" nach links Magde-burger Straße ab und übersah dabei eine 21-jährige mercedes-Fahrerin, die von der Birkenauer Straße kommend auf der "Alten Mannheimer Straße" weiterfahren wollte. Der Verursacher selbst sowie die 19-Jährige und ihre 15 und 20 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden verletzt. Alle wur-den mit Rettungswagen zur Untersuchung in verschiedene Kliniken trans-portiert. Der Kreuzungsbereich musste wegen der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrmals kurzfristig gesperrt wer-den.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell