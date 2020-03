Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Hockenheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an der in der Kreuzung Schwetzinger Stra-ße/Karlstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein 33-jähriger VW-Fahrer war bei Rot über die Ampel gefahren und mit einer 43-jährigen Ford-Fahrerin kollidiert. Ver-letzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell