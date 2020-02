Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Unfallflucht auf Parkplatz

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (14.02.2020), gegen 10:00 Uhr parkte ein Fahrzeugführer seinen Pkw (VW, Golf, Sportsvan) auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Bedburg-Hau/ Schneppenbaum. Als er gegen 11:00 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Kleve unter Telefon: 02821 5040.

