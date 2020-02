Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mehrere Graffiti-Schmierereien in Goch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Februar 2020) haben Graffiti-Sprayer in Goch ihr Unwesen getrieben. Sie schmierten mit weißem Lack die Worte "Flex Crime Star" auf ein Garagentor an der Feldstraße. Auf der Hauswand einer gegenüberliegenden Bäckerei ist jetzt ebenfalls in Weiß "Flex" zu lesen, genauso wie auf einem Trafokasten an der Parkstraße. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

