Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Scheune

Schlösser beschädigt

Issum (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (13.02.2020), 19:45 Uhr bis Freitag (14.02.2020), 08:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer als Lager genutzten Scheune am Heideweg. Die Täter hebelten an zwei Türen, wobei sie jeweils die Türschlösser beschädigten und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell