POL-DEL: Wohnungsbrand in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 24.11.2019 um 09:29 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Erzbergerstraße in Nordenham, bei der örtlichen Polizeidienststelle, dass sie aus ihrem Fenster schwarzen Qualm sehe, diesen aber nicht zuordnen könne. Durch die Polizei Nordenham wurde umgehend die Feuerwehr informiert, sowie Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Die nach 3 Minuten eintreffenden Polizeibeamten konnten sehen, dass die Dachterrasse eines Gebäudekomplexes bereits in Vollbrand stand. Daraufhin begaben sich die Beamten in das bereits verqualmte Gebäude und evakuierten eine fünfköpfige Familie im Alter von 45, 36, 22, 20 und 16 Jahren, samt Familienhund. Zudem musste ein Nachbargebäude mit 7 Wohneinheiten ebenfalls evakuiert werden, da zu diesem Zeitpunkt ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden konnte. Kurze Zeit später traf bereits die freiwillige Feuerwehr Nordenham mit 30 Kameraden und 6 Löschfahrzeugen ein und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die evakuierten Familienmitglieder bleiben alle unverletzt, zwei Polizeibeamte im Alter von 20 und 33 Jahren erlitten bei der Evakuierung eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand wurde ein Nebengebäude im Bereich der Fassade ebenfalls beschädigt. Die betroffene Wohnung der Familie ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Stadt Nordenham kümmert sich nun um die Unterbringung der Familie. Die Bandursache ist derzeit unklar. Eine Schadenssumme kann noch nicht genannt werden.

