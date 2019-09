Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Frau lässt verletztes Kind nach Unfall alleine

Nach einem Unfall am Samstag in Süßen sucht die Polizei eine flüchtige Radfahrerin und Zeugen.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei sei die Radfahrerin kurz vor 17 Uhr in der Stiegelwiesenstraße Richtung Banater Straße gefahren. Nach der Filsbrücke sei eine 10-Jährige mit ihrem Rad auf einem Radweg gestanden. Die Frau sei in das Fahrrad der 10-Jährigen geprallt, worauf das Mädchen gestürzt sei. Danach habe sich die Frau nur kurz mit dem verletzten Mädchen unterhalten und sei dann weitergefahren. Das Mädchen ging nach Hause und dann mit ihren Eltern in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach der Frau und nach Zeugen. Die mutmaßliche Verursacherin soll etwa 40 Jahre sein und lange blonde Haare tragen. Ihr braunes Fahrrad habe ein Leopardenmuster. Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefon-Nr. 07161/8510.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

