Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Echthausen - Radfahrerin schwer verletzt

Wickede (ots)

Am Montag, um 14:20 Uhr, kam es an der Einmündung der Füchtener Straße zu einem Unfall. Eine 74-jährige Radfahrerin aus Vosswinkel war mit ihrem Fahrrad auf der Füchtener Straße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah Sie einen von links kommenden Opel Frontera. Die Radlerin wurde auf die Motorhaube des Autos geladen und stürzte dann auf die Straße. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass Sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 60-jährige Opel Fahrer aus Wickede blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge sowie ein Rekonstruktionsgutachten an. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell